2020/07/13 | 15:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر”تقدم” كتابا رسميا صادرا من رئيس اللجنة الدائمة للامتاحانات العامة ومعنون الى المديريات كافة عدا اقليم كرسدتان بشأن توقيت بدء الامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي بفروعه كافة للدور الاول من العام الدراسي الحالي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



موعد بدء الامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي بفروعه كافة وكالة تقدم الاخبارية.

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