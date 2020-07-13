الكاظمي يبدي استعداده لمساعدة اللجنة النيابية المختصة بالتحقيق في فساد الكهرباء

2020/07/13 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يبارك تشكيل اللجنة النيابية التحقيقية بملف الكهرباء ويبدي استعداده للتعاون معها بهدف القضاء على الفساد

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

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