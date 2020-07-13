المالية تطلق رواتب وزارة الصحة بعد أكثر من 45 يوماً على آخر راتب

2020/07/13 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية، الاثنين (13 تموز 2020)، إطلاق رواتب منتسبي وزارة الصحة ودوائرها في بغداد والمحافظات.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على توجيهات الوزير علي علاوي أطلقت وزارة المالية دائرة المحاسبة تمويلات رواتب منتسبي وزارة الصحة ودوائرها في بغداد والمحافظات كافة إضافة إلى شراء الأدوية والمستلزمات الطبيةط.

وأضافت، أنه "دائرة المحاسبة في وزارة المالية مستمرة بالدوام الرسمي دون انقطاع رغم الصعوبات والتحديات الراهنة بهدف دعم وإسناد عمل وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا وتأمين رواتب خط الصد الأول في وزارة الصحة".

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