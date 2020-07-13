لأول مرة منذ تفشي كورونا.. الصحة تسجل مؤشراً إيجابياً بشأن حالات الشفاء

2020/07/13 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى حالات الشفاء منذ ظهور وباء كورونا في ...





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