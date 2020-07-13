الصقور تجدد عقد نجمها أيمن حسين

2020/07/13 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية، الاثنين (13 حزيران 2020)، عن تجدد التعاقد مع لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين لتمثيل فريقها الكروي للموسم 2020- 2020.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن "الادارة جددت بشكل رسمي مع مهاجم المنتخب العراقي بكرة القدم أيمن حسين، وتم توقيع العقد بمقر النادي بحضور نائب رئيس الادارة وليد الزيدي وعدد من اعضاء الادارة".

وكان لاعب المنتخب أيمن حسين سبق وان لعب لمنتخب شباب العراق وشارك في النهائيات الآسيوية بينمار عام 2014، ومن ثم مثل الاولمبي واخيرا المنتخب الوطني، ومثل فريق النفط، واحترف بالدوري التونسي ليعود من هناك الى النفط لكنه اختلف مع الاخير لينتقل إلى الجوية.

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