2020/07/13 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب عنف الشرطة الامريكية العنصري، وحركة الإحتجاجات غير المسبوقة التي اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية، اعطت الجدل بشأن العنصرية زخما وسعة في بلدان المراكز الراسمالية، والعديد من بلدان العالم.ويدور في المانيا جدل واسع في الاوساط السياسية والاجتماعية بشان العنصرية والأعراق.



وتشدد مساهمات اليسار في هذه المناقشات على امتلاك البشر ميزات جسدية مختلفة، ولكن لا وجود لاعراق، وهذا ما اثبتته الدراسات ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفقر لا ينحصر بلون البشرة / جدل بشأن الجذر الطبقي للعنصرية* - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفقر لا ينحصر بلون البشرة / جدل بشأن الجذر الطبقي للعنصرية* - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).