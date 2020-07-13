لجنة نيابية: المالية لم تقدم اي دعم مالي لوزارة الصحة منذ اذار الماضي

2020/07/13 | 16:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، عن عدم وصول اي دعم مالي لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا منذ اذار الماضي، محملة وزارة المالية تأخير صرف الاموال.وقال عضو لجنة الصحة النائب سلمان الغريباوي ل/المعلومة/ ان “المؤسسات الصحية بحاجة الى دعم مادي كبير لمواجهة جائحة كورونا لشراء المستلزمات الوقائية والاجهزة الطبية”.واضاف ان “وزارة المالية […]

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