2020/07/13 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تكشف عن توصية باستكمال اجراءات التعيين لاحتضان حملة الشهادات العليا وكالة تقدم الاخبارية.

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