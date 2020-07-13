زاخو يضم صفقتين جديدتين

2020/07/13 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبرم نادي زاخو صفقتين جديدتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليدعم صفوف فريقه تحضيرا للموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من الإدارة في تصريحات إن النادي نجح في التعاقد مع مدافع الشرطة الدولي السابق وليد سالم بشكل رسمي، وكذلك لاعب النجف السابق علي رشيد.

وأضاف: “الإدارة تجري اتصالاتها بشكل مكثف مع عدد من اللاعبين، وهناك من أبدى رغبته في تمثيل الفريق ويبقى فقط الاتفاق على الأمور المالية لإنهاء الصفقات والإعلان عنها بشكل رسمي”.

يشار إلى أن زاخو تعاقد مع المدرب الشاب أحمد صلاح لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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