2020/07/13 | 16:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصية من التعليم العالي إلى المالية لاستكمال إجراءات التعيينات على الملاك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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