«كاف» في ورطة.. الكاميرون يعتذر عن استضافة دوري أبطال أفريقيا

2020/07/13 | 16:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة بات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في موقف لا يُحسد عليه، بعدما أعلن نظيره الكاميروني، اعتذاره بشكل رسمي عن استضافة المحطات الختامية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تشهد صراعًا عربيًّا خالصًا على اللقب القاري.وكشف سايدو مبومبو، رئيس الاتحاد الكاميروني، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين، عن موقف البلد الأفريقي حول استضافة لقاءات نصف نهائي، ونهائي دوري الأبطال، والتي تُقام من مباراة واحدة، خلف أبواب موصدة.وقال مبومبو: «نعتذر عن عدم استضافة دوري الأبطال هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ووجود أخطار صحية داخل البلاد، ونتمنى أن يتقبل الاتحاد الأفريقي اعتذارنا الرسمي عن استضافة منافسات البطولة القارية، ونتمنى التوفيق للقارة السمراء».واقتربت الإمارات من إنقاذ النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، بعدما رفضت دولة الكاميرون احتضان المنافسات على أراضيها رسميًّا، في ظاهرة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على صعيد منافسات الأميرة السمراء.وفي حال إسناد تنظيم مباريات نصف النهائي، والنهائي، تكون تلك المرة الأولى التي تقام فيها تلك المنافسات خارج القارة السمراء؛ حيث سبق فعل ذلك، فيما يتعلق بمباراة السوبر الأفريقي فقط، لكنها السابقة الأولى على صعيد دوري الأبطال أو الكونفدرالية.وسبق أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» استكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية، في شهر سبتمبر المقبل، بعدما توقفت في شهر مارس الماضي؛ بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19».وتقف الأميرة السمراء على أعتاب الدوري نصف النهائي، على إيقاع صدام مصري- مغربي؛ حيث فرض الأهلي، حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الأفريقي، موعدًا ثأريًّا أمام الوداد، فيما يترقب الزمالك اختبارًا صعبًا أمام الرجاء.ولن تكون الإمارات هي الخيار الوحيد أمام «كاف» لاستكمال البطولة الأغلى في القارة السمراء؛ حيث يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، استضافة المباريات الثلاث المتبقية، بما يمثل أفضلية لصالح قطبي الكرة المصرية.ورشح «كاف» الكاميرون، قبل نحو من أسبوع خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي؛ لمناقشة استكمال أرفع مسابقة للأندية في القارة، والتي توقفت عند الدور قبل النهائي؛ بسبب وباء كوفيد-19.وأوضح الاتحاد الأفريقي أن تحدد مواعيد المباريات الثلاث المتبقية في عمر النسخة الحالية من البطولة القارية، سيتم في وقت لاحق.

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