كهرباء العراق.. توجيه حكومي بإتمام صفقة سيمينز الألمانية

2020/07/13 | 16:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، سيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز الألمانية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير عقد، اليوم "اجتماعاً مع وزيري الكهرباء والنفط خصص لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية"، مبينا أن رئيس الوزراء عد "ملف الكهرباء أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف".

وأضاف الكاظمي، أن "الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء، سيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة كورونا".

وأوضح الكاظمي أن "الحكومة عازمة على معالجة هذا الملف من خلال تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير قطاعات الإنتاج، وأيضا الوقوف عند المفاصل التي تقف عقبة أمام النهوض بواقع الكهرباء، وسد جميع منافذ الفساد في هذا القطاع الحيوي المهم".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط بـ"تزويد الوقود مجاناً الى أصحاب المولدات الأهلية، مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز".

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