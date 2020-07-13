وزير التعليم يكشف عن توصية باستكمال إجراءات التعيين للشهادات العليا

2020/07/13 | 16:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاثنين، عن رفع توصية إلى وزارة المالية باستكمال الإجراءات المتعلقة بالتعيينات على حركة الملاك لاحتضان حملة الشهادات العليا.

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