وفاة أمريكي خلال “حفلة كورونا”،، ورفاقه يعترفون: كنا نعتقد الفيروس مجرد خدعة

2020/07/13 | 16:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وسائل إعلام أمريكية، وفاة شاب في مستشفى بولاية تكساس، متأثراً بمضاعفات كورونا، عقب التقاطه المرض في حفلة “كوفيد” التي كانت الفكرة من ورائها هي جمع الناس في مكان، والتأكد ما إذا كان الفيروس حقيقياً، وما إذا كان سيصاب أحدهم.كان الشاب الثلاثيني قد نقل إلى مستشفى “ميثوديست” في مدينة سان أنطونيو، […]

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