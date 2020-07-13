فرض ارتداء الكمامات جنب الاقتصاد الأمريكي خسائر بنحو تريليون دولار

2020/07/13 | 16:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ذكرت شبكة “cnbc” الاقتصادية الأمريكية في تقرير لها، أن فرض ارتداء الكمامات على المواطنين جنّب الاقتصاد الأمريكي خسائر فادحة تصل إلى تريليون دولار.

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