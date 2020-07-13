الصحة العراقية تعلن حصيلة الاصابات اليومية بكورونا

2020/07/13 | 16:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق....

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