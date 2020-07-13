2020/07/13 | 16:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المختصة بالتحقيق بعقود وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، جلستها الاولى برئاسة النائب الاوزل لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يترأس لجنة التحقيق في الفساد بوزارة الكهرباء العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يترأس لجنة التحقيق في الفساد بوزارة الكهرباء العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).