2020/07/13 | 16:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسجل 100 وفاة و2229 اصابة جديدة بكورونا

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