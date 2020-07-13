2020/07/13 | 16:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا تصدر أربعة قرارات جديدة لمواجهة كورونا في كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا تصدر أربعة قرارات جديدة لمواجهة كورونا في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).