غداً عطلة رسمية في المؤسسات الحكومية كافة بإقليم كوردستان

2020/07/13 | 16:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام لن يشمل طلبة المرحلة 12 الإعدادية (السادس الإعدادي)

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