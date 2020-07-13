2020/07/13 | 16:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن إحباط مخطط "إرهابي" يستهدف سكان العاصمة العراقية بغداد.وقالت الوكالة في بيان، إنها "أحبطت مخططاً إرهابياً لاستهداف المواطنين في بغداد"، مشيرة إلى "قتل خمسة قياديين في داعش الإرهابي كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".واشارت وكالة الاستخبارات إلى أن "العملية تمت ضمن قاطع ابو غريب غرب العاصمة بغداد".

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