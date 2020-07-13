2020/07/13 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم
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تحول مضمار سباق سيارات إلى حلبة ملاكمة عندما فقد سائقان السيطرة على نفسيهما ليتبادلا ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. سائقان يختتمان سباق ناسكار بأمريكا لجولة ملاكمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
تحول مضمار سباق سيارات إلى حلبة ملاكمة عندما فقد سائقان السيطرة على نفسيهما ليتبادلا ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. سائقان يختتمان سباق ناسكار بأمريكا لجولة ملاكمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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