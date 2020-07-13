2020/07/13 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

تحول مضمار سباق سيارات إلى حلبة ملاكمة عندما فقد سائقان السيطرة على نفسيهما ليتبادلا ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. سائقان يختتمان سباق ناسكار بأمريكا لجولة ملاكمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. سائقان يختتمان سباق ناسكار بأمريكا لجولة ملاكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).