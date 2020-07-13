الكاظمي يوجّه بتفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة وتزويد الوقود مجاناً للمولدات الأهلية

2020/07/13 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، 13 تموز، 2020، بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، لاسيما...





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