نائب: كورونا دخل مرحلة التفشي بالعراق.. قد يحدث تطور يرفع الاصابات لـ 5 الاف يومياً

2020/07/13 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الصحة النيابية، النائب غايب العميري، الأحد، 12 تموز، 2020، دخول العراق بمرحلة التفشي بوباء كورونا فيما توقع تسجبل 5 الاف اصابة يومياً في حال مضاعفة عدد الفحوصات.

وقال العميري في حديث لـ (بغداد اليوم ) إن "معدلات الاصابات اليومية تزداد كلما زادت الفحوصات ويمكن ان نصل الى اكثر من 5 آلاف حالة اصابة يومياً لو حدث تطور سمح بمضاعفة معدلها الحالي البالغ 10 الاف يومياً"، لافتا إلى أن "حالات كثيرة ما تزال غير مكتشفة فضلا عن وجود حالات أخرى مصابة ولا تراجع المراكز الصحية وتفضل البقاء في بيوتها".

واضاف أن "إعادة فرض الحظر الشامل واستمرار الجزئي لن تجدي نفعاً في الحد من الحركة وتفشي الوباء لأن الحظر المطبق امني وليس صحياً" مشيرا إلى أن "المرحلة الحالية لا ينفع معها اي قرار من قرارات الحظر ما لم يتم الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

وتابع العميري أن "فيروس كورونا قد تفشى في البلاد وهذا الامر اصبح واضحا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلا أن وزارة الصحة ما تزال مسيطرة على الموقف لغاية الان رغم خطورة المرحلة".

ومنذ الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي يسجل العراق معدل اصابات يومي لا يقل عن 2000 حالة ، وسجلت اعلى حصيلة بتاريخ 10 تموز الجاري وبلغت 2848.

وكانت اعلى حصيلة وفيات حدثت في 26 حزيران الماضي وبلغت 122 حالة ، فيما سجلت وزارة الصحة اعلى حصيلة شفاء في 5 تموز الجاري وبلغت 1940 متعافٍ.

وفي وقت سابق، حذر متخصص بعلم الامراض من أن وضع العراق في مواجهة كورونا يتجه نحو المجهول ان لم يجرِ العمل وفق استراتيجية حكومية جديدة لمواجهة تصاعد عدد الاصابات والوفيات.وقال استشاري علم الامراض د.



محمد اسماعيل في مقابلة متلفزة ان " أسباب تصاعد عدد الاصابات والوفيات باتت معلومة وهي تتخلص بعدم التزام المواطنين ووعيهم بوجوب التعامل بجدية مع الفيروس فضلاً عن ارتفاع نسبة الفحوصات بارتفاع عدد الاصابات المكتشفة".وعبر عن اعتقاده بأم " العراق يتجه نحو القمة والذروة في عدد الاصابات بفيروس كورونا ونأمل ان نسيطر على المرض لنبدأ بالنزول وتسطيح منحنى الإصابات والسيطرة على الوباء لكن هذا يتطلب تحركات عدة".واضاف ان "من بين هذه التحركات ان تسارع لجنة الصحة والسلامة الوطنية لدراسة تجربة العراق وما الذي توفر من نتائج للحظر الشامل والجزئي لاتخاذ قرار يضع استراتيجية جديدة لإن العراق يتجه نحو المجهول".ولفت الى انه "لا يوجد هناك علاجي مقر وثابت لكورونا، العلاجات الحالية متغيرة ونحتاج لعلاج نهائي ومع عدم توفره يجب الالتزام بالوقاية ولا سبيل اخر".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى حالات الشفاء منذ ظهور وباء كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت أعلى نسب شفاء منذ بدء جائحة كورونا في العراق، حيث وصلت

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الإثنين (13 تموز 2020)، تسجيل 100 حالة وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 2200 إصابة جديدة في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية، الاثنين (13 تموز 2020)، إطلاق رواتب منتسبي وزارة الصحة ودوائرها في بغداد والمحافظات.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على توجيهات الوزير علي علاوي أطلقت وزارة المالية دائرة المحاسبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: كورونا دخل مرحلة التفشي بالعراق.. قد يحدث تطور يرفع الاصابات لـ 5 الاف يومياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: كورونا دخل مرحلة التفشي بالعراق.. قد يحدث تطور يرفع الاصابات لـ 5 الاف يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).