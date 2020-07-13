2020/07/13 | 16:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل الطاقة للمربد: البصرة تحتاج 4200 ميكا لتجهيزها بـ24 ساعة والمتوفر 3600 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل الطاقة للمربد: البصرة تحتاج 4200 ميكا لتجهيزها بـ24 ساعة والمتوفر 3600) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل الطاقة للمربد: البصرة تحتاج 4200 ميكا لتجهيزها بـ24 ساعة والمتوفر 3600) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).