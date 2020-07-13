2020/07/13 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توصلت دراسة جديدة إلى أن قمر الأرض ربما امتلك محيطا من الصهارة لمدة 200 مليون سنة، وهو وقت أطول بكثير مما اعتقد العلماء سابقا.وقال العلماء إن هذه النتائج الجديدة قد تلقي الضوء على تكوين الأرض وبقية النظام الشمسي.ويعتقد العلماء أن الأرض نشأت منذ حوالي 4.5 مليار سنة، حيث ولد القمر بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمر الأرض كان لديه محيط من الصهارة لمدة 200 مليون سنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمر الأرض كان لديه محيط من الصهارة لمدة 200 مليون سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).