وزير الداخلية يكلف قائداً جديداً بتمشية اعمال قيادة الفرقة الاولى شرطة اتحادية

2020/07/13 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الداخلية

مكتب السيد الوزير

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بالنظر لاعفاء العميد الركن (محمد قاسم الفهد) ...





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