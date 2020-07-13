2020/07/13 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بالنظر لاعفاء العميد الركن (محمد قاسم الفهد) ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الداخلية يكلف قائداً جديداً بتمشية اعمال قيادة الفرقة الاولى شرطة اتحادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزارة الداخلية
مكتب السيد الوزير
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أمر
بالنظر لاعفاء العميد الركن (محمد قاسم الفهد) ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الداخلية يكلف قائداً جديداً بتمشية اعمال قيادة الفرقة الاولى شرطة اتحادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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