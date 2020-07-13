نائب: رجوع البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها سيعيد التهجير والاغتيالات

2020/07/13 | 17:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر النائب أسوان الكلداني، الاثنين، من ارجاع قوات البيشمركة والاسايش الى المناطق المتنازع عليها .وقال الكلداني لـ /المعلومة/ إن “جهات سياسية تمارس ضغوط من زمن حكومة حيدر العبادي لارجاع قوات البيشمركة الكردية الى المناطق المتنازع عليها خصوصا في منطقة سهل نينوى لأسباب سياسية”.واعتبر أن “اعادة القوات الكردية يعني اعادة الخروقات الامنية […]

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