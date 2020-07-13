2020/07/13 | 17:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدر مجلس القضاء العراقي، اليوم الاثنين، مذكرة قبض بحق مسؤول محلي في محافظة ذي قار بتهمة الاضرار المتعمد بالمال العام.وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها “يس عراق”، فان القضاء حرر مذكرة قبض بحق النائب الثاني لمحافظ ذي قار اباذر العمر بتهمة الاضرار المتعمد بالمال العام.ويتهم ناشطون في ذي قار عمر، بمسؤوليته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعات حافلة للقضاء: مذكرة قبض على “مُلاحق المخمورين” في الناصرية،، ومدير سابق “أهان” رئيس الجمهورية ومسؤول محلي يعود للتحقيق بعد “الإفلات منه”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعات حافلة للقضاء: مذكرة قبض على “مُلاحق المخمورين” في الناصرية،، ومدير سابق “أهان” رئيس الجمهورية ومسؤول محلي يعود للتحقيق بعد “الإفلات منه”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).