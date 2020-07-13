تكليف قائد أمني جديد خلفاً لآخر أقيل بُعيد مقتل الهاشمي

2020/07/13 | 17:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تكليف قائد أمني جديد خلفاً لآخر أقيل بُعيد مقتل الخبير الامني هشام الهاشمي الاسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الداخلية أمر بتكليف العميد الركن ياسين جلوب حمد الله رئيس اركان الفرقة الاولى بتمشية اعمال ومهام الفرقة اعلاه ولحين انتهاء اعمال اللجنة التحقيقية، كما وجه بأن يلحق العميد الركن محمد قاسم الفهد الى مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية في الوقت الحاضر.

وأوضح البيان ان هذه القرارات تأتي بالنظر لاعفاء العميد الركن محمد قاسم الفهد من منصب قائد الفرقة الاولى في قيادة قوات الشرطة الاتحادية من قبل القائد العام للقوات المسلحة بسبب حصول خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في السادس من تموز الجاري، إقالة قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه، إلا أن مصدراً أمنياً أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن الإقالة تأتي على خلفية عملية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في العاصمة بغداد.

وكان الكاظمي قد توعد في بيان بملاحقة المتورطين في اغتيال الهاشمي، وقال إنهم "مجموعة خارجة عن القانون".

وأطلقت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين النار في السادس من تموز الجاري، على الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أدى لمقتله، في حادث ولد ردود فعل محلية ودولية واسعة.

وهشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات ستراتيجية عديدة.

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