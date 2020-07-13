2020/07/13 | 17:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح بشان الاعتداء على المتظاهرين: الناطق باسم القائد العام اعطى معلومات غير حقيقية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح بشان الاعتداء على المتظاهرين: الناطق باسم القائد العام اعطى معلومات غير حقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).