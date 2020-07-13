2020/07/13 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسدي: ندعو القائد العام للقوات المسلحة إلى متابعة التصريحات الصادرة باسمه المركز الخبري الوطني.

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