2020/07/13 | 17:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تعيّن قائداً أمنياً مؤقتاً للمنطقة التي اغتيل فيها الهاشمي لحين انتهاء التحقيق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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