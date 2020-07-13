النزاهة تكشف تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق مسؤولين في ذي قار

2020/07/13 | 17:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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