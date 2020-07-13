2020/07/13 | 17:49 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الداخلية تعيين قائداً أمنياً مؤقتاً للمنطقة التي اغتيل فيها الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي وجاء في بيان للوزارة انه بالنظر لاعفاء العميد الركن (محمد قاسم الفهد) من منصب قائد الفرقة الاولى في قيادة قوات الشرطة الاتحادية من قبل القائد العام للقوات المسلحة بسبب حصول خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية.أمر السيد وزير الداخلية ما يأتي:١- يكلف العميد الركن (ياسين جلوب حمد الله) رئيس اركان الفرقة الاولى بتمشية اعمال ومهام الفرقة اعلاه ولحين انتهاء اعمال اللجنة التحقيقية.٢- يلحق العميد الركن (محمد قاسم الفهد) الى مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية في الوقت الحاضر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعين قائداً أمنيا مؤقتاً للمنطقة التي اغتيل فيها الهاشمي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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