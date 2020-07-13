الداخلية تعين قائداً أمنيا مؤقتاً للمنطقة التي اغتيل فيها الهاشمي

2020/07/13 | 17:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الداخلية تعيين قائداً أمنياً مؤقتاً للمنطقة التي اغتيل فيها الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي وجاء في بيان للوزارة انه بالنظر لاعفاء العميد الركن (محمد قاسم الفهد) من منصب قائد الفرقة الاولى في قيادة قوات الشرطة الاتحادية من قبل القائد العام للقوات المسلحة بسبب حصول خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية.أمر السيد وزير الداخلية ما يأتي:١- يكلف العميد الركن (ياسين جلوب حمد الله) رئيس اركان الفرقة الاولى بتمشية اعمال ومهام الفرقة اعلاه ولحين انتهاء اعمال اللجنة التحقيقية.٢- يلحق العميد الركن (محمد قاسم الفهد) الى مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية في الوقت الحاضر.

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