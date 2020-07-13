2020/07/13 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية ، الاثنين، انه ووفقًا للسجلات العامة فقد قدمت بريطانيا برامجا لأكثر من 17 نظامًا قمعيًا حول العالم للتنصت على المكالمات الهاتفية وبرامج التجسس وغيرها من معدات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية التي من المحتمل استخدامها للتجسس على المعارضين.وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وعلى الرغم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا باعت برامجا تجسسية لـ 17 نظام قمعي بينها السعودية والبحرين والامارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا باعت برامجا تجسسية لـ 17 نظام قمعي بينها السعودية والبحرين والامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).