النزاهة تكشف تفاصيل ملاحقة مسؤولين متهمين بالفساد

2020/07/13 | 18:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الاثنين عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين في محافظة ذي قار، مبينةً أنها شملت استقدام المحافظ الأسبق.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أمر استقدامٍ صدر بحق محافظ ذي قار الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ لقاء النشر في صحف محليَّةٍ بشكلٍ مخالف لشروط الإعلان"، موضحة أن "أمر الاستقدام الصادر جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".

وأشارت الدائرة إلى "إصدار القضاء بناءً على تحقيقات الهيئة أمر قبضٍ بحق نائب محافظ ذي قار السابق استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة صرف مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ لضوابط الصرف، ومحاباة شركات على حساب شركات أخرى، فضلاً عن صرف مبلغ الخمسين مليار دينار التي أعلنت المحافظة أنها صرفت بدون أوليات".

وتابعت أن "أوامر القبض شملت أيضاً مدير حسابات المشاريع في ديوان المحافظة".

وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق واثنين من المديرين العامين في المحافظة، لقيامهم بإحالة عقار يقع في موقع مُميَّزٍ للاستثمار بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.

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