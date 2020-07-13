الفتح يرد على تصريح الناطق باسم القائد العام بشان عدم الاعتداء على متظاهري رفحاء

2020/07/13 | 18:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اصدر تحالف الفتح، اليوم الاثنين، بياناً حول رد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على المتظاهرين.وقال المتحدث باسم التحالف احمد الاسدي في بيان،" فَاجَأْنا كما تفَاجَأ غالبيةُ الشعبِ العراقي من تصريحِ الناطقِ باسمِ القائد العام للقواتِ المسلحة حول الاعتداء على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الدستورية يوم الأحد ٧/١٢ ، فقد سوّغ الناطق الرسمي ذلك الاعتداء على المتظاهرين ومنعهم من دخول بغداد بحجة مخالفة شروط السلامة الصحية".واضاف انه" لا يخفى عن الجميع برقية المركز الوطني للعمليات، الصادرة قبل وصولهم بيوم ، إذ توجه بمنع دخول المتظاهرين الى بغداد، مما يعني أن الناطق باسم القائد العام يعطي معلومات غير حقيقية ، وذلك يكشف عن نية مبيتة للاعتداء عليهم من جهة ، وخداع الرأي العام من جهة أخرى".ودعا الاسدي القائد العام إلى" متابعة التصريحات الصادرة باسمه ، كما ندعوه بضرورة توجيه الأجهزة الأمنية المعنية باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين وإجراء تحقيق فوري وشفاف بما جرى من اعتداء على المتظاهرين السلميين من ضحايا النظام البائد المطالبين بحقوقهم".وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، عزا منع دخول متظاهري رفحاء لبغداد، أمس الاحد، إلى عدم التزامهم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، نافياً في الوقت ذاته سقوط أي ضحية.وأمس الأحد، حاول نحو 12 ألفاً من متظاهري رفحاء القادمين من المحافظات الجنوبية، الدخول إلى بغداد بهدف التظاهر احتجاجاً على قرار سابق بمنع ازدواج رواتبهم، قبل أن تمنع القوات الأمنية دخولهم إلى العاصمة.

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