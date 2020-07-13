السلطة القضائية تستلم الوثائق المتعلقة بسفر الشهيد سليماني الأخير

2020/07/13 | 18:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب قائد قوات القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد "محمد حجازي" عن تسليم السلطة القضائية الوثائق والمستندات المتعلقة بسفر القائد الشهيد ق...

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