استشهاد وإصابة 7 منتسبين في إحباط مخطط إرهابي ببغداد

2020/07/13 | 18:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الاثنين، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المواطنين في العاصمة بغداد....

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