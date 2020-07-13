الموارد تشغل قناة اروائية بالبصرة لدفع اللسان الملحي

2020/07/13 | 18:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت وزارة الموارد المائية، الاثنين، عن اطلاقها مشروع تشغيل القناة الاروائية في البصرة لدفع اللسان الملحي ونقل المياه الى مشاريع الاسالة لمناطق جنوب البصرة.وقال المتحدث باسم الوزارة ومدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب ل/المعلومة/ ان “وزارة الموارد اطلقت تشغيل القناة الاروائية في البصرة وبإطلاق كميات كبيرة من المياه”.واضاف ان “اطلاق القناة […]

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