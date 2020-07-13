تحالف عراقيون يسمي رئيس كتلته النيابية والناطق باسمه

2020/07/13 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

بدأ الاجتماع الاول للهيئة العامة لتحالف عراقيون

الهيئة العامة لتحالف عراقيون تصوت على نظامه الداخلي

ال...





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