نائب عن البصرة يكشف عن منفذ حدودي عراقي تحت سيطرة واشنطن تعبر من خلاله حاويات دون تفتيش

2020/07/13 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي ، عن وجود منفذ حدودي عراقي تحت سيطرة الولايات المتحدة ال...





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