صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 374 المسجلة اليوم بفيروس كورونا

2020/07/13 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات ال"374" المسجلة اليوم

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