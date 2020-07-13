دواي : الوزارة اقرضت  شركة كهرباء الجنوب ١٥مليار دينار لدعم الرواتب 

2020/07/13 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشف محافظ ميسان علي دواي، الاثنين، عن اقراض وزارة الكهرباء مديرية توزيع كهرباء الجنوب بمبلغ ١٥ مليار دينار وأشار إلى أنه اتصل بمحافظ البصرة، و مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، و مدير عام نقل الطاقة في الجنوب وأكدوا له بأنه تم اقراض وزارة الكهرباء بمبلغ (١٥) مليار دينار ستخصص كرواتب لموظفي […]

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