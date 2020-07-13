دراسة جديدة: متعافو كورونا قد تزول مناعتهم خلال أشهر

2020/07/13 | 18:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت دراسة، نشرت الاثنين، أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد قد يخسرون المناعة ضده خلال أشهر، مع إشارة خبراء إلى أن هذه المعطيات قد يكون لها أثر “كبير” على كيفية تعامل الحكومات مع وباء كوفيد-19.وفي دراسة هي الأولى من نوعها، فحص باحثون من “كينغز كولدج” في لندن مستويات الأجسام المضادة لدى أكثر […]

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