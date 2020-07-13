2020/07/13 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 18:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).