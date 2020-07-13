إليكم ما كشفه تشريح جثث مرضى كورونا

2020/07/13 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف تشريح جثث تعود لمرضى توفوا بسبب فيروس كورونا عن جلطات في مختلف أعضاء الجسم تقريباً الأمر الذي قد يساعد الأطباء على معرفة كيفية تأثير الفيروس على أعضاء جسم الإنسان.وقالت آمي رابكيفيتش، رئيسة قسم علم الأمراض في مركز لانغون الطبي في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة لشبكة الـCNN إن بعض مرضى فيروس كورونا يعانون من تخثر في الدم ووصفت ما اكتشفوه بعد تشريح بعض الجثث بأنه "دراماتيكي".وأضافت: "في المراحل المبكرة من انتشار الوباء، لاحظ الأطباء الكثير من حالات تخثر الدم في أوعية دموية كبيرة مختلفة، لكن ما رأيناه لم يكن عادياً، إذ لم يكن التخثر في الأوعية الكبيرة فحسب، بل في الصغيرة أيضاً".وتابعت: "لقد كان الأمر مثيراً.فعلى الرغم من أننا كنا نتوقع وجود جلطات في الرئتين، فقد وجدناها أيضا في كل عضو تقريبا خلال التشريح".وأظهرت نتائج التشريح شيئاً غير معتاد في الخلايا النقية الكبيرة أو خلايا نخاع العظم الكبيرة.وقالت رابكيفيتش إن الخبراء وجدوا جلطات في القلب والكليتين والكبد وأعضاء أخرى.

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