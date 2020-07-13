2020/07/13 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تستعد ناسا لتحقيق حلم إطلاق مركبة فضائية من كيب كانافيرال- فلوريدا، بين 30 يوليو/ تموز و15 أغسطس/ آب، لاستكشاف الاسرار المثيرة لكوكب المريخ.وتهدف المهمة إلى توصيل أحدث مركبة روفر تابعة لوكالة الفضاء، بيرسيفيرانس، إلى فوهة مجهولة تعرف باسم جيزيرو، وهي أشبه ببحيرة قديمة يمكن أن توفر نافذة على التاريخ المناخي للمريخ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: ناسا تخطط لمهمة جديدة على المريخ،، طائرات وحفارات ستكشف سر مهم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: ناسا تخطط لمهمة جديدة على المريخ،، طائرات وحفارات ستكشف سر مهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).