امين سر نادي الميناء يكشف لـ”المعلومة” حقيقة استقالته

2020/07/13 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف امين سر نادي الميناء الرياضي، طاهر بلص، حقيقة استقالته من منصبه.وقال بلص لـ / المعلومة/ إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت ابناءً تفيد باني قدمت استقالتي من منصبي”، مبيناً ان “هذا الامر غير صحيح”.واوضح بالقول، “قدمت طلباً لإدارة نادي الميناء من اجل اعفائي من لجنة التعاقدات والتفرغ والتركيز على عملي […]

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